Эксперт рассказал, почему пассажиры хлопают после посадки самолета

Эксперт в пятницу, 19 октября, рассказал, почему пассажиры самолетов хлопают в ладоши после успешной посадки. Свое мнение высказал летный директор российской авиакомпании "ЮТэйр" Андрей Ситнянский.

Специалист подчеркнул, что подобное поведение обычно свойственно тем пассажирам, которые редко летают на самолете, передает "Свободная пресса". Те люди, которые часто пользуются данным видом транспорта, относятся к перелетам легко – как к походам в магазин.

По словам эксперта, "неопытные пассажиры" хлопают пилоту, поскольку для них посадка воздушного судна является чем-то поразительным, уточняет News.ru.