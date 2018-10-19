В Керчи родные погибших в ходе стрельбы собираются на площади для прощания
19 октября 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
На площади Ленина в Керчи в пятницу, 19 октября, собираются родственники и близкие жертв стрельбы в политехническом колледже. В 10.00 по местному времени начнется церемония прощания с погибшими.
Как сообщает корреспондент РИА "Новости", люди идут на площадь и некоторым из них становится плохо. Им на помощь приходят врачи.
Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко заявил, что неподалеку от места проведения траурного мероприятия дежурят три бригады "скорой помощи", а также 30 волонтеров, которые являются студентами медицинских вузов.
Напомним, 17 октября, студент политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении. Погиб 21 человек, в частности, сам стрелок.
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