В Пенсионном фонде объяснили, кто может получать повышенную пенсию

В Пенсионном фонде России в пятницу, 19 октября, рассказали, каким категориям граждан положена повышенная пенсия. Речь идет о пенсионерах, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники.
Подчеркивается, что повышенная пенсия положена родителям-пенсионерам, чьи дети являются учащимися вузов или не работают. К нетрудоспособным членам семьи также относятся братья, сестры или внуки гражданина, не достигшие восемнадцати лет или обучающиеся в аккредитованных образовательных учреждениях на очных отделениях. В этой же категории указаны студенты до 23 лет.
Как уточняет "Российская газета
", повышенная фиксированная выплата может быть установлена максимум на трех членов семьи.
Известно, что если на иждивении пенсионера находится один человек, то сумма составит 6 643 рубля 87 копеек. Если иждивенца два, то 8 304 рубля 84 копейки, а если три, то 9 965 рублей 81 копейку.