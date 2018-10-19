В Пенсионном фонде объяснили, кто может получать повышенную пенсию

В Пенсионном фонде России в пятницу, 19 октября, рассказали, каким категориям граждан положена повышенная пенсия. Речь идет о пенсионерах, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники.

Подчеркивается, что повышенная пенсия положена родителям-пенсионерам, чьи дети являются учащимися вузов или не работают. К нетрудоспособным членам семьи также относятся братья, сестры или внуки гражданина, не достигшие восемнадцати лет или обучающиеся в аккредитованных образовательных учреждениях на очных отделениях. В этой же категории указаны студенты до 23 лет.

Как уточняет " Российская газета ", повышенная фиксированная выплата может быть установлена максимум на трех членов семьи.

Известно, что если на иждивении пенсионера находится один человек, то сумма составит 6 643 рубля 87 копеек. Если иждивенца два, то 8 304 рубля 84 копейки, а если три, то 9 965 рублей 81 копейку.