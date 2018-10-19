Дорогу осилят идущие

Краснодарский край отличается разветвленной дорожной сетью и интенсивностью автомобильного движения. В последние годы трафик только увеличивается: экономика края растет, да и россияне всё чаще предпочитают приезжать на курорт автомобильным транспортом. Состояние дорог, безопасность и комфортность движения по ним — это заслуга коллективов дорожных организаций Кубани. Для координации их деятельности, защиты прав и экономических интересов в 2001 году была создана Краснодарская краевая ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей „Союз дорожников Кубани”». Сейчас ее возглавляет Сафарбий Напсо — человек деятельный и неравнодушный, он не понаслышке знаком как с экономикой отдельно взятого предприятия, так и с проблемами дорожной отрасли в целом.

— Сафарбий Сальбиевич, вы уже год являетесь президентом ККА «Союз дорожников Кубани». Что заставило вас возглавить ассоциацию?

— Стремление расширить сферу своих задач. Я привык к высокой интенсивности жизни, ставить цели и добиваться их. При этом хочу отметить, что в союзе у меня хорошие помощники. За несколько лет в союзе собрались профессионалы высокого класса, с которыми мне лично очень приятно работать. Благодаря их активной позиции ситуация на рынке дорожно-строительной деятельности в Краснодарском крае заметно улучшилась последние годы.

— Что представляет собой сегодня Краснодарская краевая ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей „Союз дорожников Кубани”»?

— Это некоммерческая организация, в состав которой входят сегодня 49 членов общей численностью работающих более семи тысяч человек. Производственная деятельность подрядных организаций направлена в основном на строительство, ремонт и содержание сети региональных дорог Краснодарского края. Кроме того, это предприятия, занимающиеся проектно-изыскательской, научной, снабженческой, транспортной деятельностью, добычей и производством инертных строительных материалов. Силами наших организаций ежегодно производится ремонт порядка шестисот километров краевых дорог, на высоком уровне содержится почти 9000 километров автодорог, 596 мостов и путепроводов, обновляется почти 8500 километров дорожной разметки. В 2017 году в союз вступило пять новых предприятий, в планах на текущий год сохранить эту тенденцию. Наши консультативные члены — это Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, ГКУ КК «Краснодаравтодор», факультет автодорожных и кадастровых систем Кубанского государственного технологического университета, Краснодарская краевая территориальная организация общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

— Какие задачи решает союз?

— Он объединяет всех дорожников Краснодарского края для решения профессиональных и отраслевых задач, а также для взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти Краснодарского края. Деятельность союза направлена на решение задач по созданию благоприятных социальных условий для работников предприятий — членов союза, на защиту их законных прав и интересов, организацию учебы и повышение профессиональной квалификации работников предприятий, взаимодействие с краевыми профсоюзами, объединениями и ассоциациями дорожных организаций России, в том числе «РАДОР» и «АСПОР».

— Какие основные проблемы вы видите сегодня в дорожной отрасли?

— Что касается проблем, то они одинаковы для всех. Мы их обсуждаем, какие-то решаем сами, наиболее сложные доводим до сведения руководящих структур, предоставляя им обоснованные доводы. К примеру, несовершенство ФЗ №44, мы не раз поднимали этот вопрос, что считаем неверным участие в государственных контрактах наряду с крупными государственными дорожными предприятиями, имеющими достойную квалификационную характеристику, мелких частных организаций. ИП не могут выполнять крупные контракты. Очень хорошо, что власть отреагировала на действие ФЗ №44. С августа появилась возможность рационально использовать государственные средства, которые выделены на автомобильные дороги. Мы можем принимать участие в тендерах, подбирая тех подрядчиков, за которых мы несем полную ответственность: сейчас мы подписываем контракт по ФЗ №223 напрямую с тем подрядчиком, который действительно справится.

Один из насущных вопросов для компаний дорожно-строительного сегмента сегодня — это, пожалуй, достоверное определение стоимости дорожных работ. Проблема в том, что расценки, закладываемые в сметные нормативы, не всегда соответствуют реалиям дня. Например, закладываются неоправданно низкие нормы амортизации на дорогостоящую импортную технику или нормативы денежных затрат не точно отражают реальную стоимость капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Согласно планам Росавтодора, к концу 2018 года вся федеральная сеть автомобильных дорог должна быть приведена в нормативное состояние, так что на очереди региональная сеть. Впрочем, в последнее годы ситуация по Краснодарскому краю, а конкретно по Сочи заметно улучшается: нормативы по содержанию региональной сети постепенно «подтягиваются» к уровню федеральных расценок. Если стабильность финансирования продолжится на том же уровне, то через пару лет мы все дороги в крае доведем до нормативного состояния.

Наконец, для дорожно-строительной отрасли актуальной проблемой является подготовка профессиональных кадров. Особенно остро сегодня ощущается дефицит рабочих специальностей, таких как грейдерист, бульдозерист, тракторист. К сожалению, престиж этих профессий сегодня невысок и молодые люди предпочитают более легкие пути. Причем нехватка рабочих этих специальностей ощущается в сегменте не только дорожного строительства Краснодарского края, но и всего строительного комплекса России. Мы взялись за это направление: практически ежегодно союз совместно с Кубанским государственным технологическим университетом проводит учебу на курсах повышения квалификации работников среднего звена дорожных организаций (мастеров, прорабов, лаборантов). Кроме того, нужно возобновлять работу учебных комбинатов. В свое время я сам окончил подобный комбинат и, считаю, получил огромный опыт, который пригодился мне в дальнейшем. До сих пор я разговариваю с механиками на одном языке и сам могу сесть за руль любой машины. Заниматься решением этой проблемы необходимо уже сейчас, иначе через пару лет просто некому будет работать: у меня есть грейдеристы, которые отработали в отрасли по 34 года! Да и те, кого мы сегодня учим, завтра спасибо скажут. Ведь дороги всегда будут нужны, потребность в их строительстве, ремонте и содержании никогда не закончится.

— Одно из направлений деятельности ассоциации — это организация сразу нескольких конкурсов для предприятий дорожного комплекса Кубани. Зачем они нужны?

— Действительно, под нашей эгидой проводится сразу два конкурса. Один из них называется «Лучший по профессии». Мы впервые провели его в 2017 году. Цель была как раз поднять престиж профессии. Как я уже сказал, союз считает своей целью вернуть уважительное отношение в обществе к рабочим специальностям. Молодежь должна увидеть, что мастер своего дела всегда будет в почете. Конкурс 2017 и 2018 годов показал, что старой гвардии дорожников есть достойная замена. Кстати, это общероссийское движение: победители локальных соревнований принимают участие во всероссийском конкурсе дорожников «Лучший по профессии» и будут защищать честь отрасли Кубани.

Есть и второй интересный конкурс — «Лучшее социально ориентированное предприятие дорожной отрасли Кубани». Здесь всё ясно из названия: он проводится с целью повышения производственной культуры предприятия. Согласно условиям конкурса, предприятия отчитывались о своей работе в творческой форме, подготовив специальные альбомы. В них были отражены основные вехи: история создания и день сегодняшний, информация о заслуженных работниках и жизни компании в целом. Особое внимание уделялось тому, как устроен быт сотрудников и непроизводственная сфера. В 2017 году в этом конкурсе победителями стали: первое место — ЗАО «ДСУ-4», второе место — ГУП КК «Дагомысское ДРСУ», третье место — «Славянское ДРСУ». Сейчас все альбомы переданы в музей дорожной отрасли, так что с ними могут ознакомиться все желающие. Мы также надеемся, что сами руководители дорожных предприятий, узнав что-то новое, постараются внедрить это на своих предприятиях.

— Сейчас это редкость, но в Союзе дорожников Кубани сохранилась и ветеранская организация?

— Совершенно верно, при союзе действует совет ветеранов-старейшин дорожной отрасли, образованный для сохранения и приумножения лучших традиций дорожных организаций, а также решения социальных вопросов ветеранов-руководителей дорожной отрасли края. Совет старейшин работает совместно с отраслевой профсоюзной организацией при непосредственном контакте с дорожными и ветеранскими организациями. Ветеранам оказывается материальная помощь на лечение и обследование в медицинских учреждениях, организацию отдыха. Проводятся традиционные ежегодные встречи ветеранов на базе отдыха «Дорожник» в Анапе. В обязательном порядке уделяется внимание и материальная поддержка семьям ветеранов, оставшихся без попечения.

Кстати, у Союза дорожников есть даже собственный музей дорожной отрасли — один из старейших в крае. Огромную работу в этом направлении ведет Ирина Владимировна Тарасова. Это очень значимая работа: она показывает, что дорожная отрасль Кубани имеет свои корни, а значит, и будущее.

— Могу сказать, что все прилагаемые усилия дорожников особенно заметны в Сочи. Город стал безупречно чистым и по-европейски щеголеватым: все дороги в идеальном порядке, а бумажку можно полдня искать и не найдешь.

— Согласен, это общий результат работы всех подрядных организаций, которые занимаются содержанием сети автомобильных дорог. Кроме того, это также заслуга главы города Сочи Анатолия Пахомова, да и администрации всего края. Я вообще считаю, что один в поле не воин. Сейчас у нас собралась команда настоящих профессионалов, с которыми можно найти решение любой задачи. Во власть пришли люди, которые не только знают о проблемах, но и ратуют за развитие дорожной отрасли города и края. И это правильный подход: работать надо вместе, сообща — тогда и будет результат.