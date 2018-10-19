Планетарные масштабы — глобальные решения

Все гости отмечают качество кубанских автомобильных трасс. Наш край заслуженно входит в число регионов — лидеров по дорожному строительству, которое с каждым годом продолжает наращивать мощности. Однако мало кто задумывается, насколько глобальна работа, благодаря которой нам обеспечено комфортное и безопасное движение на машине по гладкому асфальту. О том, что сегодня происходит с отраслью на Кубани, что сделано и, главное, что еще предстоит совершить в ближайшие годы для развития сети автомобильных дорог, рассказал председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.

— Владимир Вячеславович, что представляет собой дорожная сеть Кубани?

— Ее общая протяженность — 41 тысяча 600 километров — немногим больше длины экватора планеты Земля. Федеральные трассы — 1574 километра, региональные — 8892, местные — 31 тысяча. По этим дорогам всеми видами автотранспорта перевозится более 64 процентов краевого объема грузов и пассажиров.

Уже эти цифры дают представление о масштабе задачи. А она состоит в том, чтобы поддерживать все дороги, вне зависимости от их статуса, в хорошем состоянии и строить новые. Это вопрос стратегический, потому что от качества дорог зависит и экономика региона, и безопасность людей.

Несмотря на довольно высокое качество наших автомобильных дорог по сравнению с общероссийскими, имеется немало острых проблем: недостаточная пропускная способность, особенно в крупных транспортных узлах; наличие оползневых участков и размывов в горной части края и характерная общероссийская проблема — низкие прочностные характеристики автомобильных дорог общего пользования.

Опять же цифры. В настоящее время в крае 32 процента автомобильных дорог регионального значения и 63 процента местного значения не отвечают нормативным требованиям. Таким образом, почти три и девятнадцать тысяч километров соответственно находятся в неудовлетворительном состоянии.

В то же время только для поддержания уже существующих автомобильных дорог регионального значения в нормативном состоянии необходимо ежегодно ремонтировать 392 км, на что потребуется в 2019 году 35 миллиардов 175 миллионов рублей, в 2020 году — 36 млрд 631 млн, в 2021 году — 38 млрд 21 млн рублей. Расчет норматива затрат для местной сети автомобильных дорог на 2019 год составит более 110 миллиардов.

Кроме того, необходимо финансировать работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, противооползневые мероприятия, развитие системы весового контроля и так далее.

Таким образом, объемы финансирования, которые в настоящее время предусмотрены на дорожную деятельность, недостаточны для поддержания автомобильных дорог в нормативном техническом и транспортно-эксплуатационном состоянии.

Только по статье «Содержание автомобильных дорог регионального значения» недофинансирование в текущем году составляет 42 процента, а по статье «Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог» — 51 процент.

— Средства колоссальные. И где их взять?

— Депутаты нашего комитета обратились к членам фракции «Единая Россия» с просьбой поддержать нашу позицию об увеличении дорожного фонда Краснодарского края при принятии закона о краевом бюджете на 2019 и на плановый период 2020—2021 годов. Все понимают важность автодорожной сети, и надеюсь, что решение будет положительным, потому что в этом плане накоплен огромный опыт. Дело в том, что мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и текущему ремонту дорог общего пользования финансируются в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» на 2016—2025 годы. Должен сказать, что за два года с начала реализации программы депутатами ЗСК изменения согласовывались 15 раз, благодаря чему объем финансирования увеличился на 111 миллиардов рублей. Было 114 — стало 225.

— Огромные средства, выделяемые на строительство и ремонт дорог, требуют повышенного контроля за их освоением. Но случается так, что сбои происходят уже на начальном этапе отбора муниципалитетов для участия в государственных программах. Как с этим справляться?

— Существует порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» с утвержденным объемом в сумме 13,8 миллиарда рублей на период 2016—2021 годов, то есть около 2,3 миллиарда в год. Эта информация абсолютно понятна, и надо только четко соблюдать требования регламента.

Кроме того, мы уделяем особое внимание муниципалитетам, оказывая методическую и практическую помощь в проведении работ для снижения рисков неосвоения средств краевого бюджета в текущем году. Только за девять месяцев этого года комитет провел 28 рабочих групп по данному вопросу, в том числе выездных, в тех муниципальных образованиях, которым на условиях софинансирования выделялись средства краевого бюджета. Заседания проводились в Тимашевском, Отрадненском, Апшеронском, Мостовском, Лабинском, Динском районах, а также в городах Армавире и Горячем Ключе.

Так, благодаря проведенному выездному заседанию рабочей группы комитета в феврале 2018 года в Тимашевском районе было положено начало проектированию объекта «Автомобильная дорога г. Тимашевск — станица Полтавская на участке обхода города Тимашевска», или, как его называют в народе, Северного обхода, и включению его в финансирование за счет государственной программы на этот год.

Кроме этого, комитет выезжал в Отрадненский район для рассмотрения обращения по вопросу ускорения процедуры выдачи заключения государственным учреждением «Краснодаркрайгосэкспертиза» по объекту «Автомобильная дорога ст. Отрадная — ст. Удобная — х. Ильич», в результате чего заключение было получено в кратчайшие сроки.

Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что из 20 миллиардов рублей, запланированных в государственной программе на осуществление дорожной деятельности на региональных дорогах, профинансированы выполненные работы на 9,9 миллиарда рублей, в том числе: на строительство — 213,5 миллиона, введено в эксплуатацию 27,9 км дорог, на капитальный ремонт, ремонты и содержания дорог — 9,5 миллиарда рублей, произведен ремонт 370,5 километра.

— А какие наиболее значимые объекты можно выделить?

— В этом году построены следующие автомобильные дороги: станица Тенгинская — граница Республики Адыгея в Усть-Лабинском районе; станица Нижегородская — поселок Мезмай — Лагонаки (второй этап); станица Журавская — город Тихорецк на участке обхода районного центра. Также проведена реконструкция участка автомобильной дороги «Западный подъезд к Краснодару».

Необходимо отметить, что объем финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ежегодно увеличивается. Так, если в 2016 году муниципальные образования края на указанные мероприятия получали субсидии из краевого бюджета в размере 1,8 млрд рублей, то уже в 2017 году финансирование было увеличено до 3 млрд. В результате было отремонтировано 510 километров дорог местного значения, в том числе 74 км на территории Краснодарской городской агломерации, построено — 2,19 км, работы по содержанию велись на площади 357 тысяч квадратных метров.

В текущем году на местные дороги предусмотрено уже более семи миллиардов рублей, в том числе федеральные средства — 1,3 миллиарда, краевые — 5,3. Муниципалитеты запланировали на эти цели 430 миллионов рублей. До конца года на эти средства будет отремонтирован 591 км дорог местного значения, в том числе 84 км на территории краевого центра, построено — 5,9 км.

— Деньги важны, но без технических возможностей их невозможно эффективно освоить. Как обстоит дело с исполнением обязательств подрядчиками?

— За три квартала нынешнего года из заключенных в этом году 280 муниципальных контрактов 130 закрыто полностью и профинансировано. Очевидных рисков невыполнения остальных контрактов нет. При этом доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, уменьшилась всего на 0,32 процента. То есть возвращаемся к тому, с чего начали: необходима резкая активизация работы в этом направлении. Для этого нужны большие средства. А силы на то, чтобы каждый рубль пошел в улучшение автодорожной сети, у нас есть.

Информация о критериях отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»

Критериями отбора согласно утвержденному порядку являются:

— наличие проектной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

— положительное заключение государственной экспертизы проекта и результатов инженерных изысканий, если таковое необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— наиболее ранняя дата и время подачи заявки на участие в отборе.

Победителями отбора могут стать только те муниципалитеты, которые качественно подготовили документацию и своевременно подали заявку для вхождения в мероприятия подпрограммы.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края по результатам отбора утверждается нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Для справки: количество поданных заявок от муниципальных образований, собранных в 2017 году, составило более 4,5 млрд рублей, что почти в два раза превышало возможности финансирования подпрограммы. В результате большое количество заявок не было удовлетворено именно по этой причине.

Другой причиной отклонения заявок муниципальных образований стала некачественная подготовка проектной документации, выраженная в завышении объемов и стоимости по заявленным объектам.