Почему сыровар в этот раз не стал дарить сыр Путину

Сыровар, который неоднократно пытался передать продукцию своего предприятия президенту РФ Владимиру Путину, не стал брать его с собой на заседание клуба "Валдай", где ему как раз представилась такая возможность.

Как рассказал мужчина РИА Новости, федеральная служба охраны 9 раз уже отбирала его сыры, каждый раз смогли их у него найти. И сегодня его долго выспрашивали, где он на этот раз запрятал сыр. Он очень надеется, что "импортозамещение дойдет, наконец, до президента".

На пленарном заседании клуба "Валдай" российский сыровар Олег Сирота поинтересовался у Владимира Путина, дошёл ли до него сыр, который он уже девять раз пытался передать в качестве подарка, но продукт изымала охрана. Путин ответил, что охранники сыр съели.