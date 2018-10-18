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Почему сыровар в этот раз не стал дарить сыр Путину
18 октября 2018, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Сыровар, который неоднократно пытался передать продукцию своего предприятия президенту РФ Владимиру Путину, не стал брать его с собой на заседание клуба "Валдай", где ему как раз представилась такая возможность.
Как рассказал мужчина РИА Новости, федеральная служба охраны 9 раз уже отбирала его сыры, каждый раз смогли их у него найти. И сегодня его долго выспрашивали, где он на этот раз запрятал сыр. Он очень надеется, что "импортозамещение дойдет, наконец, до президента".
На пленарном заседании клуба "Валдай" российский сыровар Олег Сирота поинтересовался у Владимира Путина, дошёл ли до него сыр, который он уже девять раз пытался передать в качестве подарка, но продукт изымала охрана. Путин ответил, что охранники сыр съели.
Сыр съели, вино выпили… Не выпили, а проверили, и не президент, а сотрудники охраны pic.twitter.com/36mqJLYQyW— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 октября 2018 г.
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