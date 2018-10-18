Как избавиться от банковского рабства?

На международном форуме в Сочи Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ, заявила о том, что многие россияне оказались в банковском рабстве. Прошу обратить особое внимание на её характеристику отношений банков с его клиентами. Она сказала, что народ находится не в зависимости, не в заложниках и даже не в плену, а именно в рабстве. Т.е. банки эксплуатируют их, как совершенно бесправных рабов, не неся за это никакой ответственности.

В России около полутысячи банков. Их количество постоянно меняется, поскольку многие из них прекращают своё существование, а другие, примерно с той же скоростью, нарождаются. С начала 2018 года у 49 банков были отозваны лицензии. Надо понимать, что прекращение деятельности любого банка связано с огромными потерями для его вкладчиков. И не только в денежном выражении, но и в моральном, психологическом, которые зачастую приводят и к трагическим последствиям. Я лично знаю такие случаи. А в Советском союзе был всего один Государственный банк, да несколько отраслевых. Госбанк был единственным эмиссионно-кассовым и расчётно-кредитным центром страны. И отраслевые: Промстройбанк, Сельхозбанк, Внешэкономбанк и Сберегательный банк тоже работали по строгим государственным правилам, только с учётом специфики своих отраслей. И это на весь Советский Союз. А сейчас зачем России такое количество банков? Кто в этом заинтересован? Попробуем разобраться.

Основы банковского дела зародились в глубокой древности. С развитием межгосударственной торговли появилась необходимость менять деньги одного государства на деньги другого. Этим стали заниматься менялы. Их услуги были вполне востребованы обществом. Ещё менялы, видимо, стали и центрами международной информации. Ведь не зря даже Есенин обратился к ним: «Я спросил сегодня у менялы, что даёт за полтумана по рублю...». Теперь менял, которые меняли золотые и серебряные монеты, заменили обменные пункты. И в них за «зелёный», ничем не обеспеченный, туман-доллар теперь дают по 60-70 рублей. Позже, с развитием не только торговли, но и всей хозяйственной деятельности, появилась необходимость надёжного хранения денег, а также получения денег взаймы. В связи с этим и образовались банки в сегодняшнем понимании этого слова. Их функция сводится к перекладыванию денег из карманов тех, у кого денег избыток, в карманы тех, у кого их недостаток. И эта работа, как и любая другая, должна оплачиваться. Однако, банкиры стали брать плату, не как менялы за свои услуги, а выдавать деньги в рост, т. е. под проценты. Но христианская вера считала большим грехом давать деньги в рост. Грех был воспользоваться затруднительным положением другого человека с целью собственного обогащения. Так, Папа Александр Третий в 1179 году заявлял, что те, кто берёт проценты, должны быть лишены причастия и христианского погребения. Ещё более жёсткий запрет на ростовщичество (риба) был прописан в святых писаниях мусульман. Вот одно из них: «Риба имеет семьдесят врат наказаний, и самое лёгкое подобно совершению прелюбодеянию с родной матерью.» Я предполагаю, что эти запреты на ростовщичество для христиан и мусульман прописали те, кто приложил руку к созданию их святынь, чтоб не допустить конкуренции в таком мерзком, но очень прибыльном деле. Удивительно, но у иудеев тоже имеется запрет на ростовщичество. Но он касается только своих, избранных богом людей. А с остальных можно взимать максимально возможные проценты, не стесняясь безвыходным положением клиента. (Вот оно начало двойных стандартов!). Именно поэтому на многие века этим занимались исключительно иудеи. А почему же теперь наша православная церковь не борется с таким грехом? Появилось даже разъяснение: мол небольшие, обоснованные проценты допустимы. Нельзя только их завышать и богатеть на этом. Эту идею очень хорошо разъяснил в своей статье богобоязненный владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев. Он обосновал проценты своего банка необходимостью платить зарплату работникам банка и многими другими полезными для общества делами. Я нашёл некоторые показатели деятельности его банка. За первый квартал 2016 года прибыль этого банка составила 500 миллионов рублей. Это значит, что Авдеев, выплатив зарплату всем работникам, заоблачные премии, оплатив налоги и все другие расходы своего банка, положил в собственный карман 500 миллионов рублей всего за один квартал работы. Вот такие «обоснованные» проценты он сдирает со своих клиентов. А какие можно считать обоснованными? Могу привести пример. Так, Внешэкономбанк , который полностью принадлежит государству, для финансирования важнейших проектов установил ставку равную проценту инфляции плюс 1%. Значит, при сегодняшней инфляции в 3.5 %, его кредитная ставка составляет 4,5%. Это почти в 3 раза меньше того, что сдирают с граждан и со всех хозяйствующих субъектов страны наши коммерческие банки. Откуда ж они берут такие проценты? Механизм их роста таков. Во главе всего стоит Центробанк РФ, который, кстати, не подчиняется властям РФ, а работает по правилам Международного Валютного Фонда. Этим Фондом, хотя он и считается международным, манипулируют Соединённые Штаты. Исходя из этих правил и разумных потребностей страны в деньгах, ЦБ устанавливает ставку рефинансирования. Это проценты, которые подлежат уплате Центробанку за кредиты, которые он предоставляет коммерческим банкам и другим кредитным организациям. Сегодня эта ставка равна 7,5%. А далее коммерческие банки по своему усмотрению повышают эту ставку для своих клиентов. Сегодня это, в основном, 12%. Значит ставка коммерческих банков на 4,5% выше, чем ставка, обоснованная финансовой ситуацией страны!

Конечно, мне могут возразить. Мол отношения между банком и клиентом устанавливаются договором. Никто не заставляет его брать кредит под столь высокий процент. А я в этом усматриваю не только тяжкий грех, с точки зрения веры, но и элементы мошенничества и вымогательства. Включите любой канал телевидения и Вы услышите сладкие, завлекательные речи любимых, авторитетных артистов, зовущих Вас за кредитами, обещая богатую, безмятежную жизнь. Обидно, конечно, что таким обманом народа занимаются артисты, которые, к тому же, имеют звание народных артистов. Не малую роль в этом обмане также играют условия договоров, напечатанные мелким, нечитаемым шрифтом. Но, согласно Уголовному Кодексу, мошенничество-это и есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УГ. РФ). При этом банки также забывают предупредить, что в случае просрочки платежа по этим грабительским кредитам к Вам явятся коллекторы. Ну а о методах их работы Вы тоже уже наслышаны. Вот Вам и статья № 163 УК РФ о вымогательстве. Предлагаю всем, пострадавшим от беспредела банков, обращаться в суд с обвинением банкиров именно по этим статьям УК РФ.

Удивительно, но в царской России существовало ряд запретов, в том числе и под страхом смерти, по выдаче кредитов населению. И объяснялось это не столько этическими и религиозными запретами, а желанием властей не способствовать расширению бедности. Значит те власти были более честны по отношению к своему народу. А нынешние никак не противятся такому обману. Позже буржуазные психологи, вероятно, сделали очень важное для них открытие. Оказалось, что человек, взявший кредит, например, на приобретение квартиры, на самом деле, стал беднее, т. к. получил в пользование квартиру в 2 раза дороже, чем она стоит. Но, при этом, считает, что решил квартирный вопрос. Однако риск потерять и квартиру и деньги, которые уже оплатил, по причине утраты доходов или даже здоровья, делают человека очень послушным властям. А им это и надо. Вот и разрослась практика кредитования по всему миру, делая своих граждан послушными потребителями.

В Советское время у властей не было задачи сделать своих граждан тупыми исполнителями их воли, поэтому кредитование имело иной характер. Так в 20-е годы, учитывая острою потребность в строительстве жилья, была введена ипотека. Процентная ставка не превышала 1 % на срок до 60 лет. Стоимость квадратного метра жилья определялась правительством каждой республики, и должна была снижаться каждый год на 15%. Затем государство взяло на себя обязанность обеспечивать своих граждан жильём бесплатно. В более поздний период процентная ставка по ипотеке была от 1 до 2,7%. Но этим мало кто пользовался, т. к. все ожидали получения бесплатного жилья. Ежегодно около 14% нуждающихся семей получали квартиры. В 1990 году из 39,2 миллиона семей в РСФСР 63,7% уже проживали в отдельных квартирах. Полностью удовлетворить население квартирами планировалось к 2000 году. Были и другие виды кредитования, но и о них никто даже не задумывался. Например, образовательный кредит выражался в бесплатном обучении в ВУЗ ах (да ещё и стипендию платили студентам). А возвращался государству этот кредит всего 2-3 годичной отработкой по полученной специальности по месту распределения. Широко также было распространено приобретение всех товаров с рассрочкой платежа. Т.е. это был беспроцентный кредит. Но всё это мы потеряли, поверив в либеральную перестройку.

Сегодня, в век электроники, автоматизации и интернета, общение банков со своими клиентами сильно упростилось. Именно по этой причине Центробанк, несмотря на расширение своих функций, значительно сокращает количество своих сотрудников. Повсюду установлены банкоматы, в которых Вы очень просто можете получить свои деньги. Имеются также банкоматы, с помощью которых Вы можете пополнить наличными свой счёт. Появилась даже возможность открыть новый счёт через интернет. То есть настало время, когда Вам можно совсем обойтись без посещения банка. И Вам совершенно безразлично, где он находится: на соседней улице (раньше это имело значение) или в Москве, в офисе Центробанка. Таким образом, полезность коммерческих банков в близости к клиентам полностью отпала. А другой полезности у них и не было. Коммерческие банки превратились в совершенно ненужных посредников, завышающих, обоснованную Центробанком кредитную ставку, почти вдвое!

Все наши властные структуры: и министры, и депутаты, ежедневно рассказывают нам, как они стараются обеспечить так нужный рывок развития экономики страны. В связи с этим вот им моё конкретное предложение: ликвидируйте, а лучше национализируйте все коммерческие банки. В результате, все кредиты и для граждан, и для промышленности и сельского хозяйства сразу снизятся на 4,5 %. Это, конечно, обеспечит тот самый, так нужный, рывок.

А сегодня, куда идут «заработки» наших коммерческих банков? Для ответа на этот вопрос достаточно посмотреть кому они принадлежат. Так наш «государственный» Сбербанк на 45% принадлежит иностранным инвесторам. И у него, практически, нет никакой принадлежности к Российской Федерации. А банк, с таким патриотическим названием, как «Росбанк», на 99,95% принадлежит французскому банку Societe Generale. Вот они деньги, которые вполне легально утекают из наших карманов за рубеж. Ну а на те деньги, которые остаются российским участникам коммерческих банков, они приобретают (и чаще опять же заграницей) особняки, яхты, самолёты, футбольные клубы.

Так кому ж нужны такие банки в нашей стране? Конечно, самим банкирам, да ещё и тем властным структурам, которые почему-то не замечает этой ситуации.

Думаю, что настало время избирателям спросить своих представителей в Государственной Думе об этом. А прихожанам спросить своих духовных наставников, каким действием Бог отменил греховность ростовщичества.

И самое главное: избавиться от средневековых отношений рабства, даже, если это не физическое, а банковское рабство.