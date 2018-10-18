Галкин порассуждал о том, как снизить риск повторения школьных трагедий

Телеведущий Максим Галкин рассказал в Instagram, как снизить вероятность повторения трагедий, подобных массовому убийству в Керчи. Он отметил, что СМИ не должны освещать новость так, как они это делают сейчас. Максим Галкин показал "краски осени" вокруг замка под знаменитую песню Пугачевой

«Первое - это разработка методичек для преподавателей, в которых будут четкие инструкции и советы, как распознавать подростков, склонных к насилию… Второй важный аспект - это СМИ… Масс-медиа в таких случаях работают как детонаторы следующих случаев», — написал Галкин в Instagram. «В прессе/телевизоре он [облик убийцы — прим. ред.] должен быть максимально размыт, как бы ток-шоу ни хотели погреть руки на сенсации», — считает Максим.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Подписчики добавляют в комментариях, что "родителям в первую очередь нужно следить, чем занимаются их дети в свободное время(как можно меньше его должно быть)!"



Президент России Владимир Путин заявил, что трагедии в Керчи, где вчера студент колледжа напал на учебное заведение, является "результатом глобализации" и влияния интернета.