Blackout на северо-западе Подмосковья

В Истринском районе Московской области жители деревни Алексино и окружающих ее коттеджных поселков остались без света. Администрация городского округа хранит молчание.

Как сообщил "Аргументам недели" источник в среде местных жителей, в четверг, 18 октября, начиная с 11 часов утра сразу несколько коттеджных поселков были отключены от электричества.

В населенных пунктах нарушено жизнеобеспечение. Из-за отсутствия электроснабжения в домах нет воды, отопления и интернета. У людей нет возможности работать, готовить еду, принимать душ, дети не могут выполнить домашнее задание.

"Лишний раз боимся открывать холодильник, чтобы не впускать теплый воздух. Жизнь при свечах засияла яркими красками. На улице 8 градусов тепла - дома охлаждаются очень быстро", - рассказала АН местная жительница.

Как сообщается, свет в домах отключается регулярно, но всегда неожиданно. Заранее жильцов никто не оповещает. При этом, телефоны администраций Истры и Ермолинского сельского поселения не отвечают.

На фоне сложившейся ситуации в обиходе местных жителей прочно укоренились шутки о том, что энергетические компании вступили в сговор с производителями и продавцами бензогенераторов.