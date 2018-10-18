Путин дал комментарии по ситуации с изменением пенсионного законодательства

По словам главы РФ, он понимает людей, недовольных изменениями в пенсионном законодательстве. Но, как отметил Владимир Путин, на такой шаг власти "завтра-послезавтра" вынуждены были бы пойти.

"Во всех странах одно и то же. Кому понравится? Я прекрасно этих людей понимаю, кто недоволен", - заявил Путин в ходе дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Пакет пенсионных законов, подписанных в среду, 3 октября, главой российского государства Владимиром Путиным, можно найти в Интернете.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Законопроект касается граждан, которые моложе 1967 года рождения.