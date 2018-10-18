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Владимир Путин считает трагедию в Керчи результатом глобализации
18 октября 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин заявил, что трагедии в Керчи, где вчера студент колледжа напал на учебное заведение, является "результатом глобализации" и влияния интернета.
"Все началось с известных трагических событий в школах США. Молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают", - отметил российский лидер на заседании клуба "Валдай". По его словам, не создан нужный, полезный контент, вот подростки и хватают всякую дрянь, "суррогат героизма".
Дмитрий Песков ранее заявил о необходимости досконально проанализировать обстоятельства инцидента в Керчи, чтобы понять, какие меры нужно принять для предотвращения новых трагедий.
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