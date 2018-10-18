Афон может выйти из-под власти Константинопольского патриархата
18 октября 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Афон может выйти из-под власти Константинопольского патриархата. Орган исполнительной власти горы Афон, Священный Кинот, рассматривает возможность заявить о том, что решение РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинополем не относится к монастырям Афона, так как они не подчиняются Константинополю.
Такой информацией с изданием Znak.com поделился источник в российских православных кругах, поддерживающих связи с Афоном. По уставному статусу Афона, который входит в Конституцию Греческой республики и Евросоюза, Афон — это самоуправляемая часть (автономия) Греции, управление которой осуществляется 20 афонскими монастырями, а именно собором игуменов, а в перерыве между соборами официальными представителями главенствующих монастырей.
15 октября Священный Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.
15 октября Священный Синод РПЦ принял решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его антиканоничных действий в отношении автокефалии Украинской церкви.
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