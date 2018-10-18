В Подмосковье медведи не могут уснуть из-за теплой погоды

У подмосковных медведей сбился график. Из-за необычайно теплой осени хищники не могут залечь в зимнюю спячку. Вынужденная «бессонница» вызывает у косолапых дискомфорт и раздражение.

Обычно подмосковные медведи впадают в зимнюю спячку в середине октября – начале ноября. Как раз в это время, как правило, в столичном регионе наступают первые холода. Однако в этом году первая половина осени выдалась необычайно теплой. Из-за этого медведи, уже подготовившиеся к спячке, не могут уснуть.

«Медведи сейчас в дискомфорте. Они раздражены, но опасности не представляют. Они уже набрали достаточный для зимовки вес и сейчас находятся в вялом состоянии. Они будут стараться залечь где-нибудь, чтобы хоть немного поспать», - пояснил зоолог Игорь Егоров. Комментарий специалиста приводит «Подмосковье сегодня».