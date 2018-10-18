В Москве на МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой

В Москве на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в четверг, 18 октября, днем произошел дорожный конфликт со стрельбой. Водители двух легковых автомобилей не поделили дорогу. После словесной перепалки один из автовладельцев открыл стрельбу в сторону оппонента, после чего быстро скрылся.

В Москве введен план "Перехват". По информации источников, предполагаемый участник дорожного конфликта пытается скрыться на автомобиле Mazda белого цвета. Второй участник "разборки" на МКАД не пострадал, не ранен.