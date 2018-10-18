Подрядчики капремонта поставили батареи только после вмешательства Бурматова
18 октября 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Отопление в доме №10 по улице Гагарина было включено только после того, как подрядная организация, выполняющая капремонт, оперативно установила новые батареи. Это произошло после личного вмешательства парламентария Владимира Бурматова.
Батареи срезали, а новые не поставили – подрядчики сорвали отопительный сезон в одном из домов Ленинского района Челябинска. Замерзшие жители обратились к парламентарию – именно он по наказу губернатора проверяет качество проведенных капремонтов. Владимир Бурматов лично встретился с жителями и призвал к ответу подрядную организацию.
- Ситуация безобразная, это срыв отопительного сезона: на улице ночью минусовые температуры, а в доме - ледяные стояки, - отметил парламентарий. - Объект должен был быть сдан до 1 октября, при этом уже сейчас далеко не все работы завершены. Я считаю, что это полностью вина подрядной организации.
Он потребовали ускорить работу, и на момент выхода материала батареи уже были установлены, а теплоноситель пошел по трубам. В любом случае подрядчикам грозит штраф.
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