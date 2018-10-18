Подрядчики капремонта поставили батареи только после вмешательства Бурматова

Отопление в доме №10 по улице Гагарина было включено только после того, как подрядная организация, выполняющая капремонт, оперативно установила новые батареи. Это произошло после личного вмешательства парламентария Владимира Бурматова.

Батареи срезали, а новые не поставили – подрядчики сорвали отопительный сезон в одном из домов Ленинского района Челябинска. Замерзшие жители обратились к парламентарию – именно он по наказу губернатора проверяет качество проведенных капремонтов. Владимир Бурматов лично встретился с жителями и призвал к ответу подрядную организацию.

- Ситуация безобразная, это срыв отопительного сезона: на улице ночью минусовые температуры, а в доме - ледяные стояки, - отметил парламентарий. - Объект должен был быть сдан до 1 октября, при этом уже сейчас далеко не все работы завершены. Я считаю, что это полностью вина подрядной организации.

Он потребовали ускорить работу, и на момент выхода материала батареи уже были установлены, а теплоноситель пошел по трубам. В любом случае подрядчикам грозит штраф.