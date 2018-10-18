Госдума приняла в первом чтении проект о заморозке накопительной пенсии
18 октября 2018, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Законопроект касается граждан, которые моложе 1967 года рождения и добровольно подали заявление в Пенсионный фонд РФ о формировании накопительной пенсии.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что очередная заморозка накопительной пенсии — лишь оттягивание решения проблемы.
В прошлом году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года.
До 2014 года россияне могли распорядиться накоплениями самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии. Но с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан идут на выплаты нынешним пенсионерам.
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