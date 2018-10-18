Песков заявил об «опасной тенденции» после расстрела студентов в Керчи

Еще одна девушка скончалась в больнице, которая была ранена керченским стрелком в колледже 17 октября. Убит 21 человек. Бойню устроил 18-летний учащийся этого же колледжа. Отец «керченского стрелка» рассказал о его характере и увлечениях

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ответил сегодня на вопрос о том, какие из мер, предложенных после трагедии в Керчи, готовы поддержать власти. "Предстоит точно определить все детали этого трагического массового убийства. И только после этого уже, наверно, специалисты должны прогнозировать те или иные действия. Потому что это очень опасная тенденция...", — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков заявил о необходимости досконально проанализировать обстоятельства инцидента в Керчи, чтобы понять, какие меры нужно принять для предотвращения новых трагедий.

Отец «керченского стрелка» Владислава Рослякова, устроившего накануне взрыв и стрельбу в колледже рассказав о характере и увлечениях сына. Юноша увлекался компьютерными играми и оружием.