Глава Крыма Аксёнов считает, что у "керченского стрелка" были сообщники. 18-летний студент Керченского колледжа 17 октября днем устроил стрельбу в учебном заведении и осуществил подрыв самодельного взрывного устройства, после чего покончил с собой. Родным погибших в Керчи выплатят денежные компенсации

Убиты 20 человек. В больнице скончалась еще одна девушка. Раны оказались несовместимы с жизнью. Ранены более 50 студентов и преподавателей. По мнению Аксёнова, "то, что он на месте один действовал — это понятно, но подготовительные мероприятия в одиночку осуществить не мог", - сообщает ТАСС. Источник, близкий к следствию, рассказал о необходимости установить психологические особенности и мотивы действий Владислава Рослякова. "Керченскому стрелку" могут назначить посмертную психиатрическую экспертизу.

Преподаватель керченского колледжа, которая не знала лично Рослякова, не исключила вербовку стрелка через соцсети. "Я думаю, что надо сильнее работать с теми, кто для общества незаметно и тихо работает с ребятами через определённые группы в интернете. Я думаю, этого парня использовали. Это моё личное мнение", — цитирует Елену Полюшкину РИА Новости.