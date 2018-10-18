Родным погибших в Керчи выплатят денежные компенсации
18 октября 2018, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
Родным погибших и пострадавших людей при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже выплатят денежные компенсации. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что родственникам жертв "керченского стрелка" выплатят по одному миллиону рублей.
Крымские власти также окажут материальную поддержку родным пострадавших - по 500 тысяч рублей. Средства на денежные компенсации выделят из федерального бюджета, зачислить их планируют уже сегодня, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".
С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.
В Керчи вчера погибли 20 человек. Шестеро из 15 студентов - несовершеннолетние. Десятки людей ранены. "Стрелок" покончил с собой.
Стрельбу по учащимся колледжа и преподавателям открыл студент четвертого курса Владислав Росляков. Он также активировал в колледже самодельное взрывное устройство, после чего покончил с собой.
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