Родным погибших в Керчи выплатят денежные компенсации

Родным погибших и пострадавших людей при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже выплатят денежные компенсации. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что родственникам жертв "керченского стрелка" выплатят по одному миллиону рублей. Минздрав сообщил о состоянии раненых в керченском колледже на утро четверга

Крымские власти также окажут материальную поддержку родным пострадавших - по 500 тысяч рублей. Средства на денежные компенсации выделят из федерального бюджета, зачислить их планируют уже сегодня, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.

В Керчи вчера погибли 20 человек. Шестеро из 15 студентов - несовершеннолетние. Десятки людей ранены. "Стрелок" покончил с собой.

Стрельбу по учащимся колледжа и преподавателям открыл студент четвертого курса Владислав Росляков. Он также активировал в колледже самодельное взрывное устройство, после чего покончил с собой.