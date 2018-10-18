В Москве у безработной девушки украли сейф с 21 миллионом рублей

В Москве у 26-летней безработной девушки из квартиры украли сейф с 21 миллионом рублей. Потерпевшая девушка в среду, 17 октября, обратилась с заявлением в полицию.

В правоохранительных органах сообщили, что неизвестный злоумышленник вчера днем взломал замок входной двери квартиры в одном из домов по Дмитровскому шоссе, проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу сейфа, в котором находились 21 миллион 100 тысяч рублей и затем скрылся, - сообщает агентство новостей «Москва». По факту ограбления квартиры возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция ведет розыск грабителя.

Лента.ру сообщила, что бывший московский оперуполномоченный рассказал о тайных метках, используемых квартирными ворами. По словам экс-оперативника, преступники в последнее время активно используют для выявления пустующих квартир рекламные листовки и следят за потенциальными жертвами в социальных сетях.