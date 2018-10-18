Телеведущий получил пирогом в лицо за слова о молодых отцах

Ведущий утреннего телешоу «Доброе утро, Британия» Пирс Морган получил в лицо пирог со взбитыми сливками. Так гость программы, британский комик Гарри Хилл, отомстил ему за высказывания в соцсетях о молодых отцах.

На днях Пирс Морган опубликовал в своем твиттере фотографию актера Дэниэла Крейга с ребенком в рюкзаке-кенгуру. Телеведущий высказался под этим снимком в том духе, что мужчины, которые носят своих детей таким образом, теряют мужественность. Опубликованный пост вызвал настоящий скандал в соцсетях: пользователи обвинили Пирса Моргана в попытке пропиариться за счет Крейга и отметили, что не видят, каким образом рюкзак-кенгуру ущемляет мужественность молодых отцов.

Несколько дней спустя гостем Пирса Моргана в эфире шоу «Доброе утро, Британия» стал комик Гарри Хилл. Под видом мастер-класса для детей по нанесению взбитых сливок на пирог он приготовил месть для разозлившего публику ведущего.

«Особенно приятно персонализировать пирог, если вы собираетесь метнуть его в кого-то определенного. Это – за всех тех, кто носит рюкзаки-кенгуру!», - прокомментировал Гарри Хилл, нанеся взбитые сливки на пирог и моментально размазав свое произведение по лицу ошарашенного Пирса Моргана.