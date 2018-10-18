Облдума поддержала прожиточный минимум, предложенный уволенным министром

Депутаты Саратовской областной думы на заседании поддержали законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на сумму, которую предлагала уволенная министр труда и занятости региона Наталья Соколова - на 288 рублей. Экс-министр Саратова получала материальную помощь из бюджета‍

Соответственно, прожиточный минимум для пенсионеров в Саратовской области будет увеличен до 8278 рублей.

Расчеты прожиточного минимума основываются на стоимости товаров и услуг за определенный период.

Величина прожиточного минимума определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом исчислении, в соответствии с рекомендациями Минтруда России.

Напомним, обсуждение увеличения прожиточного минимума в Саратовской области между министром и депутатом получило широкий общественный резонанс. Соколова настаивала, что пенсионер может спокойно прожить на 3500 рублей в месяц. Депутат Николай Бондаренко не согласился, что люди должны есть только "макарошки". Министр наставила, что этих денег достаточно для "минимальных физиологических потребностей". 52-летнюю Соколову уволили.

Кстати, ее ежемесячный доход составлял 191 тысячу рублей.