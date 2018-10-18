В РПЦ оценили возможность предания анафеме Вселенского патриарха

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал вероятность предания анафеме Константинопольского патриарха.

«Предавать анафеме кого-либо – это прерогатива законного церковного суда. С некоторых пор Константинопольский патриарх предполагает, что он имеет право судить иерархов других поместных церквей или отменять принятые другими поместными церквами судебные решения. Русская православная церковь никогда себе таких полномочий не приписывала и не собирается. Судить Вселенского патриарха может только Вселенский собор», - рассказал протоиерей Николай Балашов.

Священник отметил, что Всеправославные собрания созывались именно Вселенским патриархом. Но, поскольку он, в силу совершенного антиканонического поступка, перестал быть координирующим центром общеправославного общения, то ожидать от него созыва Вселенского собора затруднительно. Константинопольский патриарх в этой ситуации окажется в этой ситуации человеком, которому будет задано больше всего вопросов. Под вопросом также окажется его председательство на соборе, где будет разбираться по существу его личное дело. «Православному сообществу предстоит еще выработать способ решения сложившейся кризисной ситуации в мировой православной семье», - приводит слова священника RT.