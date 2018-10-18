В Керчи нашли еще одного погибшего при взрыве и стрельбе в колледже

В Керчи нашли еще одного погибшего при взрыве и стрельбе в политехническом колледже. Число погибших возросло до 20. Замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев рассказал, что последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного, сообщает ТАСС. Отец «керченского стрелка» рассказал о его характере и увлечениях

Ранее сообщалось о 19 погибших вместе со стрелком. По данным Мельгазиева, погибли 15 учащихся колледжа и пятеро взрослых людей - сотрудники колледжа. Шестеро из студентов - несовершеннолетние. Родственники опознали всех погибших

В среду, 17 октября, днем 18-летний студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Убиты 19 человек. Стрелок покончил с собой. Ранены десятки людей. 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», переквалифицировано на статью «Убийство».

В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.