Беспилотное такси уже здесь

16 октября на форуме «Открытые инновации» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ИЦ «Сколково» и Яндекс о запуске беспилотного такси на территории иннограда. «АН» одними из первых смогли опробовать новинку в деле и заглянуть в будущее.

Для беспилотного автомобиля от российской компании – это уже второй этап испытаний. Первый проходил в Иннополисе, городе-спутнике Казани. Генеральный директор Яндекс в России Елена Бунина, выразила надежду, что в ближайшем будущем новинку смогут попробовать все гости Сколково. Сейчас же такой транспорт будущего доступен только компаниям-резидентам, которые согласились участвовать в тестировании беспилотного автомобиля. Вдобавок, в целях безопасности внутри автомобиля на переднем, но именно на пассажирском сидении будет находиться инженер, который будет готов вмешаться в ситуацию, если что-то пойдёт не так. Тем не менее, никакого участия в вождении он не принимает.

Как рассказал на подписании соглашения Игорь Дроздов, председатель правления ИЦ «Сколково», они рады, что новые разработки и технологии не только разрабатываются в иннограде, но и одними из первых тут появляются: «Сколково действительно может превратиться в город будущего и те, кто будут приезжать сюда на работу или в гости смогут воспользоваться теми благами, которые цивилизация даст нам в будущем. Здесь будут тестироваться технологии, которые по каким-то причинам не получают широкого применения у нас в стране и это касается не только беспилотного транспорта. Это решения в сфере и ЖКХ, и телемедицины, и ритейла».

Что касается непосредственно самого испытания, то судя по всему у такого беспилотного такси большое будущее, которое не за горами. Автомобиль без всяких проблем перемещался по городу в пределах 40 км/ч, идеально держался в полосе и оценивал дорожную ситуацию. Если впереди «лежачий полицейский» – притормозит, если рядом с пешеходным переходом человек – остановится и пропустит. И даже не поведёт своей цифровой бровью, в связи с тем, как пешеход будет подозрительно смотреть на пустое водительское кресло. С такой же лёгкостью беспилотник реагирует и на другие автомобили – если в соседней полосе едет авто, то он его не пугается. Без всяких проблем при помощи различных датчиков, которые смотрят на все 360 градусов, такое авто анализирует окружающую обстановку и 50 раз за секунду оценивает скорость и направление движения каждого объекта. Это позволяет ему анализировать и прогнозировать дорожную ситуацию и уже в связи с такой трёхмерной картинкой планировать те или иные манёвры, а также подбирать идеальную траекторию.

Как рассказывает Антон Слесарев, директор по разработке беспилотных автомобилей Яндекса, несмотря на то, что Иннополис, где проходил первый этап тестов, это небольшой город с достаточно спокойным траффиком – сложных ситуаций было очень много:

«Там есть круги, множество пешеходов, которые не всегда идут там, где разрешено ходить, спецтехника, которая моет асфальт и ездит не совсем по правилам. Всё это нужно учитывать при алгоритмах движения в городе. Нам приходится прогнозировать не только то, как люди себя ведут по правилам, но и то, как они иногда нарушают эти правила.

Но беспилотник порой видит куда больше, чем живой человек. Однажды у нас была ситуация, когда на неосвещённом участке дороги автомобиль внезапно решил перестроиться на соседнюю полосу. Мы уже собирались отметить в протоколе это как ошибку автопилота, но через некоторое время оказалось, что впереди ехали два велосипедиста, которых обычным зрением было не видно», – рассказывает А. Слесарев.

О том, когда такой беспилотный автомобиль начнёт ездить не только на территории Сколково, но и в городе пока не сообщается. В конце концов, нужно не только провести все тесты, но и создать правовую базу для их использования. Однако эксперты утверждают, что сегодня, мы намного ближе ко дню, когда беспилотное такси станет обыденностью, чем в тот момент, когда компании только начали разрабатывать такую технологию и её начали тестировать.