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Обнародованы документы по банку «Югра» перед вводом временной администрации
17 октября 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
В прошедшее воскресенье Союз вкладчиков России начал на своём сайте публикацию официальных документов ЦБ по делу банка «Югра». Уже выложено три материала, которые, по мнению активистов, свидетельствуют о том, что на момент ввода временной администрации положение финансовой организации было устойчивым.
Первую публикацию объединение сделало 14 октября, когда разместило на собственном ресурсе «Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности ПАО банк «Югра», принятой Банком России». Как следует из данной таблицы, все 11 требований регулятора кредитное учреждение соблюдало, не нарушив по состоянию на 10 июля прошлого года ни одного допустимого значения.
На следующий день активисты опубликовали ещё два документа: «План по предупреждению банкротства» и предписание ЦБ от 06 июля 2017 года.
Первый из них, с полным названием «План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО банк «Югра», был утвержден комитетом банковского надзора ЦБ 7 июля, то есть за два дня до ввода временной администрации в кредитное учреждение. При этом план по спасению крупнейшего кредитного учреждения, входящего в топ-30, уместился в два пункта. Первый пункт плана предполагал введение в банк «Югра» временной администрации, второй пункт – комплексную проверку АСВ финансового положения «Югры» на 10 июля и определения его перспектив.
Что касается предписания ЦБ, то оно обязывало «Югру» доначислить резервы на сумму в 13,4 млрд. рублей на следующий день после его вынесения. В то же время, оговариваются в Союзе вкладчиков, банк исполнил предписание «в установленный срок». Ранее в интервью газете «Ведомости» бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев рассказал подробности этого, в частности, сообщив следующее: «Чтобы физически все проводки осуществить, все сотрудники работали всю ночь».
Ранее депутат Государственной Думы Валенрий Гартунг заявил, что отзыв лицензии у банка «Югра» является ошибкой. Как отмечал главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев, "вся ситуация [с банком "Югра"] указывает на то, что у ЦБ не было стопроцентных и веских оснований для отзыва лицензии".. Появившиеся в сети документы об обстоятельств ввода временной администрации в банк «Югра» подтверждают, что кредитное учреждение не нарушало никаких нормативов, считает управляющий партнёр юридической фирмы KVADRAT Василий Пичужкин «С юридической точки зрения остается непонятным, почему эти документы не были должным образом рассмотрены в судах». — отметил эксперт.
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