Госдума одобрила увеличение до 2 млн рублей страховки для пассажиров такси

В Государственной думе прошел первое чтение законопроект, согласно которому водители такси будут обязаны оформлять страховку как минимум на два миллиона рублей на каждого пассажира.

Как подсчитали депутаты, услуги такси при этом подорожают минимально. Такси в настоящее время остается единственным видом пассажирского транспорта, который не попадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет пятьсот тысяч рублей.