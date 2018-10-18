В Волгограде сохранение заменили модной реконструкцией

Практически за полдня в Волгограде вырубили целую аллею вязов, которые росли почти полвека.

Волгоградцы, конечно, знали, что на Центральной набережной идет реконструкция. Но о том, что в одночасье пройдет такая массовая зачистка зелёных насаждений, общественность никто не предупреждал. Теперь инициативная группа горожан из близлежащих домов улиц Чуйкова и Советский почти каждый день встречается с мэром и чиновниками городской администрации, убаюкивающихся жителей рассказами, что нужно немного потерпеть, и на этом месте будет шикарный парк с деревьями благородных пород. Говорят, через тридцать лет будет прекрасный парк. Да и то, при условии, что высадят уже подращенные саженцы и обеспечат им регулярный полив и уход. Примеры последних лет – вырубка центрального парка культуры и отдыха, парка у Мамаева кургана, поймы реки Царицы – говорят о том, что зачищать до основания у нас могут, а вот потом… Вырастить деревья – уже более сложная задача. И если перечисленные примеры – это действительно территории, которые были заброшены и неухожены, то аллея перед храмом Иоанна Предтечи, где массово вырубили вязы, радовала зеленью и чистотой.

Эксперт регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор Галина Шипилова рассказала, что «Ансамбль Набережной реки Волги» - это вообще-то территория объекта культурного наследия. Это значит, что все проектные работы должны проходить историко-культурную экспертизу:

- Экспертиза проекта, выполненного ООО «Волгоградгражданпроект», проходила с 31 января 2018 года по 26 марта 2018 года. Эксперты А. Малышева, Н. Девятова, И. Нестеренко. На 18-19 страницах «Проектные предложения». Озеленение: высадка деревьев есть, вырубки нет. По планировке там же. Сначала написано «сохранение планировочной структуры», проект называется «приспособлением», предметом охраны является «планировка парка верхней террасы», а потом написано «Проектом предусматривается реконструкция».

Архитектор пояснила, что это разные понятия.

- Сохранение и приспособление - это да для объектов культурного наследия. Реконструкция – нет, - расставила понятия по своим местам Галина Шипилова. - А так как проекта нам, очевидно, никто не покажет, то что это за «реконструкция», мы вероятно увидим только в реале. Собственно, уже видим.