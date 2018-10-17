Татьяна Навка поздравила Дмитрия Пескова с днем рождения

Трехкратная чемпионка РФ Татьяна Навка в своем Instagram разместила пост с фотоснимком, в подписи к которому нежно поздравила своего мужа Дмитрия Пескова с днем рождения.

Сегодня, 17 октября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечает 51-летие.

«Не гадайте на любовь, если счастливы глаза... Не гадайте на любовь, все решают небеса... Спасибо, что ты у меня есть, что у нас есть чудесная дочка, что у нас есть Мы. Я всегда рядом с тобой!!!», - написала Навка.

Подписчики отметили, что, смотря на фото, становится ясно, с каким уважением и трепетно относятся супруги друг к другу. Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали паре счастья.