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Футбольный клуб «Локомотив» погасит долг Дмитрия Тарасова по алиментам
17 октября 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Футбольный клуб «Локомотив» выплатит долги по алиментам за своего игрока Дмитрия Тарасова. Полузащитник задолжал своей первой жене Оксане 15 миллионов рулей. Он целых 6 лет не помогал старшей дочери Ангелине.
Сам Тарасов с одной стороны отрицает свею задолженность, а с другой пытается существенно уменьшить сумму. «Локо» пообещал погасить долг по алиментам до конца года, вычитая деньги из зарплаты спортсмена. «Футбольный клуб «Локомотив» признал долг перед моей доверительницей, заявив, что в кратчайшие сроки погасит долг по алиментам. Однако сам Тарасов отрицает наличие задолженности, он просил суд сократить ее и обвинил бывшую жену в запрете в общении с дочкой», — сообщил Жорин.
Пользователи Сети обвиняют Тарасова в том, что ему совсем наплевать на старшую дочь, он занимается только новой семьей – моделью Анастасией Костенко и их общей малышкой Миланой. Футболист же вместо того, чтобы поступит по-мужски и выплатить деньги дочери, начал обвинять бывшую жену в том, что он запрещает ему общаться с Ангелиной.
«Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил- не давать никакой реакции, но, когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно. Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя», - написал Дмитрий на странице в Instagram и очень вежливо попросил пользователей не лезть в чужую жизнь, а заниматься исключительно своей.
Но пользователи ответили полузащитнику «Локомотива» в своей категоричной манере: «Ой Дим, ты плати сначала алименты, у тебя накопилось за 6 лет больше 15 миллионов. Ты делай поступки, а красивые слова по стенкам в Инстаграм развешивать- это не любовь к детям», «Когда твоя карьера опустится на дно, у тебя и останутся только дети. А остальные разбегутся», «Да, понятно всем уже, что старшая дочь вам не нужна. Как и миллионам разведённым мужикам, создавшим новую семью. И понятно, что пост нынешняя женка накатала, да и фотку видимо сама выбрала. Непонятно только, кому и зачем вы что-то пытаетесь доказать? Разбирайтесь сами в своих передрягах», «Мужики вон и детей от матери забирают, если хотят этого, а тут взрослому мужику запретили общаться с дочерью! Хотел бы, общался бы, и никто не смог бы запретить! Значит так хочет. А кричать везде, у меня две дочери, откупиться алиментами – это не значит быть отцом...»
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