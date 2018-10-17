Футбольный клуб «Локомотив» погасит долг Дмитрия Тарасова по алиментам

Футбольный клуб «Локомотив» выплатит долги по алиментам за своего игрока Дмитрия Тарасова. Полузащитник задолжал своей первой жене Оксане 15 миллионов рулей. Он целых 6 лет не помогал старшей дочери Ангелине.

Сам Тарасов с одной стороны отрицает свею задолженность, а с другой пытается существенно уменьшить сумму. «Локо» пообещал погасить долг по алиментам до конца года, вычитая деньги из зарплаты спортсмена. «Футбольный клуб «Локомотив» признал долг перед моей доверительницей, заявив, что в кратчайшие сроки погасит долг по алиментам. Однако сам Тарасов отрицает наличие задолженности, он просил суд сократить ее и обвинил бывшую жену в запрете в общении с дочкой», — сообщил Жорин.

Пользователи Сети обвиняют Тарасова в том, что ему совсем наплевать на старшую дочь, он занимается только новой семьей – моделью Анастасией Костенко и их общей малышкой Миланой. Футболист же вместо того, чтобы поступит по-мужски и выплатить деньги дочери, начал обвинять бывшую жену в том, что он запрещает ему общаться с Ангелиной.

«Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил- не давать никакой реакции, но, когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно. Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя», - написал Дмитрий на странице в Instagram и очень вежливо попросил пользователей не лезть в чужую жизнь, а заниматься исключительно своей.

Но пользователи ответили полузащитнику «Локомотива» в своей категоричной манере: «Ой Дим, ты плати сначала алименты, у тебя накопилось за 6 лет больше 15 миллионов. Ты делай поступки, а красивые слова по стенкам в Инстаграм развешивать- это не любовь к детям», «Когда твоя карьера опустится на дно, у тебя и останутся только дети. А остальные разбегутся», «Да, понятно всем уже, что старшая дочь вам не нужна. Как и миллионам разведённым мужикам, создавшим новую семью. И понятно, что пост нынешняя женка накатала, да и фотку видимо сама выбрала. Непонятно только, кому и зачем вы что-то пытаетесь доказать? Разбирайтесь сами в своих передрягах», «Мужики вон и детей от матери забирают, если хотят этого, а тут взрослому мужику запретили общаться с дочерью! Хотел бы, общался бы, и никто не смог бы запретить! Значит так хочет. А кричать везде, у меня две дочери, откупиться алиментами – это не значит быть отцом...»