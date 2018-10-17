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Telegram в России стал премиальной сетью
17 октября 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
Telegram уже полностью завоевал иранский рынок, вытеснив другие месенджеры. Возможно, это связано с тем, что над проектом работает команда высокопрофессиональных разработчиков во главе с Дуровым. "Старожилы" телеги помнят еще то время, когда у каждой крупной компании здесь был свой бот и любую проблему можно было решить, связавшись с ним.
После блокировки многое изменилось. Telegram начал сдавать позиции, но не сдался окончательно. В России им продолжают пользоваться, обходя запреты. Наш корреспондент Аурен Хабичев продолжает серию интервью с популярными каналами. На этот раз он пообщался с администратором канала Футляр от виолончели.
На сегодняшний день Футляр от виолончели - один из наиболее популярных каналов в Telegram. Его слоган - "Никто не забыт, ничто не забыто". Что, вероятно, означает, что от зоркого внимания создателей канала не уйдет ни одна мало-мальски актуальная тема. Я списался с админом канала и поговорил с ним о будущем Телеграм, его аудитории, востребованности и влиятельности.
Какое будущее у телеграм в России? В мире?
Некоторые люди верят, что российский Интернет последовательно отделятся от мирового. На практике этот процесс не ведется, являясь фиктивной, хаотичной и чисто бумажной задачей. При сохранении такого порядка ничего подобного китайскому варианту с российскими сетями сделано не будет. Это позволит Telegram остаться третьим-четвертым по национальному охвату мессенджером, доля которого в силу удобства, отсутствия навязчивой рекламы и реальной блокировки продолжит расти. Чтобы изменить положение, потребуется запрет Google, инфраструктуры Apple, Amazon и ряда других сервисов. Тогда нужно будет повторять путь Ирана — но в более сложных технологических условиях и при государственном руководстве, объективно менее способном к любым радикальным действиям.
Разделяете ли вы точку зрения, что телеграм станет более востребованным, чем другие соцсети и месенджеры?
Telegram в России стал одним из ведущих мессенджеров и премиальной соцсетью. Если удастся создать удобную собственную систему платежей, включая обратную конвертацию в криптовалюты и национальные деньги, ситуация качественно изменится.
Считаете ли вы себя полноценным медиа? Кто вас читает?
У канала «Футляр от виолончели» 250 тысяч подписчиков — один из самых крупных независимых русскоязычных политических медийных ресурсов, которые сейчас существуют. Нас читает абсолютное большинство политического сообщества — вне зависимости от идеологической ориентации читателей.
Чем аудитория телеграм отличается от аудитории федеральных СМИ?
Федеральные СМИ для государства делают люди, которые не верят в то, что им поручено пропагандировать. Это ведет к халтурному вранью, истерикам и хамству. Раздражение аудитории закономерно приводит к снижению доверия.
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