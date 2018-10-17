//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица Леди Гага выходит замуж
- 46-летняя Виктория Толстоганова удивила всех, актриса беременна 4 ребенком
- Ирина Салтыкова опубликовала фото, потрясшие пользователей сети
- Младший сын Эвелины Бледанс доставлен в больницу
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Керчи
17 октября 2018, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. По предварительным данным, в результате взрыва в колледже погибли 10 человек - учащиеся и сотрудники. Десятки людей ранены, госпитализированы.
Президенту доложено об инциденте по линии разных служб.
Путин поручил Минздраву РФ, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим, при необходимости обеспечить их срочную транспортировку в ведущие лечебные учреждения России в Москве и других городах.
Президент поручил Федеральной службе безопасности и следственным органам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Криминал
//Общество
Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Керчи
//Новости Гнездо.ру
//В мире
ВС ВСУ раскрыли данные только об одном погибшем при крушении Су-27 пилоте
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Боярский посоветовал сурово наказать Мамаева и Кокорина, но только "рублем"
Ирина Салтыкова опубликовала фото, потрясшие пользователей сети
//Политика
//Новости партнеров
//Общество
Госдума одобрила увеличение до 2 млн рублей страховки для пассажиров такси
//Политика
//Криминал
СК: личность расстрелявшего людей в колледже в Керчи установлена
//Общество
Футбольный клуб «Локомотив» погасит долг Дмитрия Тарасова по алиментам
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Армия ДНР уничтожила украинских военных при попытке вскрыть позиции ополченцев
СК: устройство, сработавшее в Керчи, было начинено металлическими предметами
//Общество
Telegram в России стал премиальной сетью
//Новости Redtram
СМИ: количество жертв взрыва в керченском колледже увеличилось
К месту взрыва в Керчи из Подмосковья вылетит самолет МЧС России
//Общество
НАК сообщил о взрыве неустановленного взрывного устройств в Керчи в колледже
//В мире
В МИД России объявили о запуске процесса расчленения украинского государства
//Общество
Эксперты раскритиковали идею введения «обезличенных» пачек сигарет
//В мире
Граждан России предупредили о вспышке кори на Украине и в Европе
//Общество
//Общество
В Минэнерго не исключили возможность создания "Северного потока – 3"
//В мире
На Украине провозгласили задачу по скорому развязыванию войны в глубине России
Трамп заявил, что США намерены конкурировать с Россией на рынке энергетики
//В мире
Политолог: "ЕС не хочет вводить новые экономические санкции против России"