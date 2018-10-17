Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Керчи

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. По предварительным данным, в результате взрыва в колледже погибли 10 человек - учащиеся и сотрудники. Десятки людей ранены, госпитализированы.

Президенту доложено об инциденте по линии разных служб.

Путин поручил Минздраву РФ, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим, при необходимости обеспечить их срочную транспортировку в ведущие лечебные учреждения России в Москве и других городах.

Президент поручил Федеральной службе безопасности и следственным органам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего.