Число участников конкурса "Лидеры России" перевалило за 70 тысяч к утру 17 октября. Урал стал пятой территорией по числу подавших заявки управленцев и третьей по отношению заявителей к числу жителей.

Напомним, что до конца регистрации осталась всего неделя. Заявки на состязание принимаютсядо 24 октября.