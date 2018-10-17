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На конкурс "Лидеры России" зарегистрировалось уже 70 тысяч участников
17 октября 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Число участников конкурса "Лидеры России" перевалило за 70 тысяч к утру 17 октября. Урал стал пятой территорией по числу подавших заявки управленцев и третьей по отношению заявителей к числу жителей.
Напомним, что до конца регистрации осталась всего неделя. Заявки на состязание принимаютсядо 24 октября.
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