Директор колледжа сравнила взрыв в Керчи с терактом в Беслане

Директор "Керченского политехнического колледжа" Ольга Гребенникова рассказала про взрыв, в результате которого погибли 10 молодых людей и 50 человек пострадали. В сети появилось видео с директором колледжа. СМИ: количество жертв взрыва в керченском колледже увеличилось

По словам Гребенниковой, "полно погибших детей". Сама директор чудом оказалась жива. Рыдая, женщина говорит, что погибли и дети, и сотрудники.

"В колледж ворвались люди, через пять и 10 минут после моего отъезда, бегали, бросали взрывные пакеты. По второму этажу открывали кабинеты и убивали всех. Наверное, сейчас я была бы трупом" — сказала Ольга Николаевна. "Настоящий теракт, всех моих людей перестреляли. И дети погибли. И сотрудники погибли", - переживает директор колледжа. В этот момент она вспомнила теракт в Беслане.