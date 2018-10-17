В Кремле подтвердили, что версия теракта в Керчи рассматривается

Владимир Путин поручил силовикам оперативно установить причины взрыва в колледже в Керчи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, президент поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно выяснить, что произошло в Крыму.

В Крыму полиция объявила розыск подозреваемого во взрыве в колледже в Керчи

По информации Национально антитерростического комитета (НАК), в Керчи в политехническом колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. В результате погибли 10 человек, пострадали 50. Вероятно, погибли в основном молодые люди.