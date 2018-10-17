В Крыму полиция объявила розыск подозреваемого во взрыве в колледже в Керчи

В Крыму полиция после взрыва в керченском политехническом колледже объявила розыск подозреваемого в причастности к инциденту. Полиция разыскивает мужчину, на вид которому 20-25 лет. Президенту России доложили о взрыве в керченском колледже

Известны такие приметы: светловолосый, одет в синие джинсы и зеленую спортивную куртку, сообщил Telegram-канал "112".

На данный момент известно о 10 погибших при взрыве в колледже и примерно 50 раненых.

У всех пострадавших, доставляемых в местные больницы, минно-взрывные ранения. Под завалами могут оставаться еще 10-15 человек.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве и стрельбе в колледже. В Керчь едет глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крым вылетит в ближайшее время и глава Минздрава России Вероника Скворцова с командой специалистов.