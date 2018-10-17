Адвокат предложила меры профилактики детского травматизма

Причинение умышленного вреда ребенку в правоприменительной практике РФ в большинстве случаев оценивается как несчастный случай. Об этом сообщила почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

«Если ребенок постоянно подвергается побоям, если его мама в 6 лет оставляет одного на протяжении длительного периода времени дома, если может возникнуть ситуация, когда ребенок получит тяжкие телесные повреждения, либо погибнет от так называемого несчастного случая, который организовали сами родители - нужно забирать этих детей из семьи», - считает эксперт. Об этом пишет НСН.