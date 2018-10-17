НАК сообщил о взрыве неустановленного взрывного устройств в Керчи в колледже

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, передает РИА Новости. Учащиеся коллежда рассказали, что прогремел не один, а несколько взрывов с интервалом в минуту. Одна из студенток слышала стрельбу, - сообщает Лента.ру.

"Была серия взрывов, на протяжении пяти минут, на первом-втором этажах здания. Примерно четыре. На первом этаже находится столовая. Также были слышны выстрелы", — рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что в столовой взорвался баллон с газом. Но, как передала радиостанция "Говорит Москва" в пресс-службе "Крымгазсетей" уточнили, что здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения. Взрыва бытового газа быть не могло.

Крымский Минздрав уточнил данные о погибших и пострадавших людях в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. По данным медиков, на данный момент известно о 10 погибших и 50 пострадавших.