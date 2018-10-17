Эксперты раскритиковали идею введения «обезличенных» пачек сигарет
17 октября 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Минздрав России вместе с экспертами прорабатывает вопрос введения «обезличенных» пачек сигарет. Глава ведомства Вероника Скворцова рассказала, что новые меры разрабатываются в рамках антитабачного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв считает, что зарубежный опыт борьбы с курением при помощи обезличенных сигаретных пачек не самый удачный, пишет НСН.
«После того как в 2012 году в Австралии впервые ввели обезличенные пачки, многие страны тоже запланировали себе подобные вещи. Но потом проект остановили либо отложили, поскольку появились очень большие сомнения в том, что мера работает. Статистические измерения в Австралии показали, что на обычных курильщиках нововведение никак не сказывается, а вот подростки начинают курить больше », - сообщил он.
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