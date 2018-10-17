Крымский Минздрав уточнил данные о погибших в Керчи

Крымский Минздрав уточнил данные о погибших и пострадавших людях в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. По данным медиков, на данный момент известно о 10 погибших и 50 пострадавших. В одном из колледжей Крыма прогремел взрыв, погибли 10 человек

Вся информация уточняется, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского Минздрава. Керческие СМИ передают, что на 12.25 стало известно, что автоомбилей "скорой помощи" не хватало для эвакуации пострадавших. Для транспортировки людей привлекли общественный транспорт. Не хватает и носилок, используют двери, сообщает Керчь-ФМ. Очевидцы рассказывают, что взрыв произошел в столовой. По неустановленной пока причине взорвался газовый баллон