Владимир Колокольцев обсудил в Таджикистане противодействие нелегальной миграции

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев выступил на состоявшемся в Душанбе заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Таджикистана. Мероприятие прошло в среду.

Колокольцев обратил внимание на то, что данное заседание стало двадцатым с момента создания Объединенной коллегии. За прошедшее с момента ее формирования время правоохранители двух стран рассмотрели более четырех десятков вопросов, затрагивающих различные сферы оперативно-служебной деятельности. Удалось сформировать необходимую нормативную правовую базу, наладить информационный обмен, Россия и Таджикистан регулярно проводят целевые операции, отметил министр.

Глава МВД подчеркнул, что реализация принятых решений способствовала оздоровлению криминальной ситуации на территории государств и укреплению международного партнерства. Достигнутый уровень сотрудничества дает возможность успешно решать поставленные задачи.

Также Владимир Колокольцев отметил, что безвизовый режим, действующий между Россией и Таджикистаном, требует повышенного внимания к миграционным процессам со стороны правоохранителей. В первую очередь, это связано со сложной и нестабильной обстановкой вблизи государственных границ. Миграционные потоки активно используются преступниками для различных видов незаконной деятельности, в том числе торговли запрещенными веществами, оружием и людьми.

Участники заседания согласились с тем, что работающие в настоящее время механизмы взаимодействия позволяют совместными усилиями обеспечивать контроль за перемещением граждан, противодействовать нелегальной миграции. Так, по результатам скоординированной специальной операции «Нелегал» только в 2017-м и первом полугодии 2018-го компетентные органы России выявили свыше 180 тысяч нарушений в миграционной сфере, сообщили в пресс-службе МВД РФ.