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250 водителей и кондукторов Челябинска сидят без зарплаты с лета
17 октября 2018, 09:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Третий месяц сидят без зарплаты порядка 250 кондукторов и водителей общественного транспорта Челябинска. Есть вопросы и к организации работы - трудиться приходится почти без сна и обеда. Челябинцы обратились за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, и в тот же день выплаты начались.
Делегаты к парламентарию просят скрыть их лица - не хотят проблем на работе. Хотя проблем там и так много - с августа почти не выплачивали зарплату, рейсы затягиваются далеко за полночь, а на обед не хватает времени. Устав работать без сна, еды и денег, челябинцы попросили помощи у Владимира Бурматова.
Парламентарий в тот же день отправился на предприятие ООО «Общественный городской транспорт» и встретился с его директором Дмитрием Холодом. Тот заверил, что несмотря на сложную ситуацию и перестройку маршрутов деньги на зарплату будут найдены.
- Мы очень благодарны за помощь главе города Евгению Тефтелеву, который выделил для решения проблем в непростой для нас период 50 миллионов рублей, - уточнил Дмитрий Холод.
В тот же день людям начали выплачивать задолженность по зарплате. Кроме того, парламентарий потребовал у руководителя транспортного предприятия встретиться с работниками и отреагировать на замечания по условиям труда. Напомним, что в прошлом году депутат госдумы также помог решить вопрос с выплатой зарплаты работникам транспортной сферы Челябинска. Тогда предприятие МУП «Челябавтотранс» было признано банкротом, а долги перед более 660 сотрудниками превысили 2 миллиона 600 тысяч рублей.
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