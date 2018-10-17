Россияне пожертвовали монастырям на Афоне за 13 лет $ 200 миллионов

Россияне пожертвовали монастырям на Афоне только в течение последних 13 лет 200 миллионов долларов. На территории Афона - Святой горы - находятся около 20 монастырей, которые подчиняются Константинопольскому патриархату. Верующим РПЦ закрыт путь на Афон

Афон - популярное место паломничества представителей российского истэблишмента, - передает "Эхо Москвы". Святые места в Греции дважды посещал президент Владимир Путин, побывал на Афоне Дмитрий Медведев, посещали другие политики и бизнесмены. В 2005 году было организовано Русское афонское общество.

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила евхаристическое общение с Вселенским патриархатом после того, как тот предоставил независимость Украинской церкви. Теперь верующим РПЦ запрещено молиться и причащаться в храмах, относящихся к Константинопольскому патриархату, в том числе на Афоне.