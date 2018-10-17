Россияне пожертвовали монастырям на Афоне за 13 лет $ 200 миллионов
17 октября 2018, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне пожертвовали монастырям на Афоне только в течение последних 13 лет 200 миллионов долларов. На территории Афона - Святой горы - находятся около 20 монастырей, которые подчиняются Константинопольскому патриархату.
Афон - популярное место паломничества представителей российского истэблишмента, - передает "Эхо Москвы". Святые места в Греции дважды посещал президент Владимир Путин, побывал на Афоне Дмитрий Медведев, посещали другие политики и бизнесмены. В 2005 году было организовано Русское афонское общество.
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила евхаристическое общение с Вселенским патриархатом после того, как тот предоставил независимость Украинской церкви. Теперь верующим РПЦ запрещено молиться и причащаться в храмах, относящихся к Константинопольскому патриархату, в том числе на Афоне.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес