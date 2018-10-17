Сегодня температура воздуха в Москве приблизится к рекордному значению 1889 года

В среду температура воздуха в Москве приблизится к рекордному показателю, который до этого был зафиксирован в 1889 году. Соответствующую информацию сегодня предоставили синоптики.

Предполагается, что днем в среду, 17 октября, столбики термометров в столице покажут от плюс 15 до плюс 17 градусов. Как отметили в центре погоды "Фобос", в целом погода в Москве будет сухой и малооблачной, что не является характерным для середины октября.

Отметим, что в же этот день, но в далеком 1889 году московские метеорологи зафиксировали в городе температуру 17,4 градуса выше нуля.