Сегодня температура воздуха в Москве приблизится к рекордному значению 1889 года
17 октября 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
В среду температура воздуха в Москве приблизится к рекордному показателю, который до этого был зафиксирован в 1889 году. Соответствующую информацию сегодня предоставили синоптики.
Предполагается, что днем в среду, 17 октября, столбики термометров в столице покажут от плюс 15 до плюс 17 градусов. Как отметили в центре погоды "Фобос", в целом погода в Москве будет сухой и малооблачной, что не является характерным для середины октября.
Отметим, что в же этот день, но в далеком 1889 году московские метеорологи зафиксировали в городе температуру 17,4 градуса выше нуля.
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