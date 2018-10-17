В аэропорту Внуково из-за тумана не смогли приземлиться 14 самолетов

В московском аэропорту Внуково из-за сильного тумана не смогли приземлиться четырнадцать самолетов. Согласно последним данным, летательным аппаратам пришлось запрашивать посадку в другой авиагавани.

Отмечается, что за ситуацией во Внуково пристально наблюдали и при необходимости направляли самолеты в другие аэропорты, чтобы не подвергать опасности жизни пассажиров, передает kp.ru. Известно, что среди 14 воздушных судов, запросивших резервную посадку, были как внутренние, так и международные рейсы.

К настоящему моменту плотный туман рассеялся, вследствие чего проблем в столичной авиагавани не наблюдается, передает портал "Дни.ру".