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Британка поправилась до 117 кг, проспав 2 года от потрясения
16 октября 2018, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Великобритании Мизе Кокли из-за тяжелых заболеваний быстро уставала и была вынуждена спать по 22 часа в сутки. Все это у нее началось после смерти отца, которая стала для нее большим потрясением.
Женщина старалась забыться, полностью отдалась работе и не думала о собственном здоровье. В 2010 году организм дал сбой, Мизе перенесла сразу менингит, корь и инфекционный мононуклеоз. Она еле ходила по дому, из-за невозможности ходить в супермаркет Кокли начала есть что попало, с 42-го размера она дошла до 56-го, прибавив за это время 50 кг, пишет Mirror.
К счастью, Мизе Кокли смогла собраться и избавиться от лишнего веса. Сейчас она весит около 66 килограммов. Теперь женщина помогает людям, страдающим от ожирения.
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