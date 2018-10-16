Британка поправилась до 117 кг, проспав 2 года от потрясения

Жительница Великобритании Мизе Кокли из-за тяжелых заболеваний быстро уставала и была вынуждена спать по 22 часа в сутки. Все это у нее началось после смерти отца, которая стала для нее большим потрясением. Эксперты назвали пять лучших напитков для похудения

Женщина старалась забыться, полностью отдалась работе и не думала о собственном здоровье. В 2010 году организм дал сбой, Мизе перенесла сразу менингит, корь и инфекционный мононуклеоз. Она еле ходила по дому, из-за невозможности ходить в супермаркет Кокли начала есть что попало, с 42-го размера она дошла до 56-го, прибавив за это время 50 кг, пишет Mirror.

К счастью, Мизе Кокли смогла собраться и избавиться от лишнего веса. Сейчас она весит около 66 килограммов. Теперь женщина помогает людям, страдающим от ожирения.







