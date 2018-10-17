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В Москву для участия в Салоне Шоколада приезжают участники 20 стран
17 октября 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
В 2018 году Салон Шоколада в Москве пойдет С 18 по 21 октября в Даниловском Event Hall по адресу: Дубининская ул., 71/5
Салон Шоколада в Москве это:
• Ведущее событие в России, посвященное шоколаду, которое имеет международный масштаб, охватывает отрасли производства шоколада и какао, отличается качеством и разнообразием представленной продукции.
• Ежегодное мероприятие, которое проводится в 7-ой раз и признано мировым профессиональным сообществом.
• Уникальная возможность открыть для себя неповторимое разнообразие шоколада со всего света.
Российские и международные эксперты, талантливые шоколатье соберутся вместе на 4 дня, чтобы поделиться знаниями, опытом и любовью к шоколаду. Раскроют многие секреты его приготовления, приобщат посетителей к искусству дегустации.
История Салона Шоколада началась в 1994 году во Франции. Поклонники шоколада Сильви Дус и Франсуа Жанте создали пространство для профессионалов и любителей, в рамках которого каждый мог обменяться опытом, продегустировать уникальные образцы и пообщаться с теми, чья любовь к шоколаду так же велика. На момент создания Салона Шоколада, подобных площадок не было ни в одной стране. Первый Салон имел колоссальный успех и вдохновил его создателей на проведение фестивалей в разных странах. Ежегодно по всему миру проходит до 20 Салонов. Российской аудитории посчастливилось принимать Salon du Chocolat с 2006 года, который сразу покорил сердца, как профессионалов, так и любителей.
Московский Салон Шоколада 2018 года обещает стать самым необычным за все время проведения. В нем примут участие 80 компаний и шоколатье из 16 стран.
Обновлена программа для посетителей Салона
▪ Футбол в шоколаде
В рамках Салона Шоколад пройдет мероприятие, посвященное Дню российского футбола, на котором будут присутствовать жена легендарного вратаря советской сборной Льва Яшина, игроки сборных разных лет в том числе и те, кто участвовал в Чемпионате Мира по футболу в 2018 году.
▪ Органический бум
На выставке представят инновационные шоколадные продукты. Посетители смогут попробовать полностью органические изделия ведущих мировых брендов. Участники представят шоколадные бренды Германии, Эстонии, Перу, Франции, Австрии и других стран.
▪ Ремесленный шоколад
Во всем мире крафтовый «bean-to-bar» шоколад уже завоевал популярность, в России же этот продукт начал бурный подъем. На Салоне Шоколада в Москве будут работать несколько площадок, на которых посетители узнают, какой путь проходит ремесленный шоколад от плантации до плитки, смогут попробовать и оценить вкус настоящего шоколада.
▪ Шоколад – это чувственность
Пожалуй, самым таинственным нововведением станет площадка «Сенсориум», на которой гости смогут приобщиться к искусству правильной дегустации, научиться грамотно сочетать разные виды шоколада с другими продуктами и лично послушать удивительные истории от профессионалов. При этом познавать все тонкости наслаждения шоколадом посетители будут, используя лишь один орган чувств, например, обоняние. Мы надеемся, что это будет очень интересно!!!
▪ Молодые таланты России и мира
В работе салона примут участие молодые новаторы кондитерского и шоколадного искусств. Они займутся поиском новых форм, решений и технологий, а посетители смогут познакомиться с их деятельностью. Среди участников седьмого Салона Шоколада – Динара Касько, архитектор десертов, использующая 3D-технологии, Андрей Канакин – один самых талантливых шоколатье Москвы, Владислав Панченко - молодой новатор и талантливый кондитер и много новых имен.
▪ Шоколад в виртуальной реальности
Новая площадка «Шоколад: новое измерение» будет оборудована VR-станциями для полного погружения в мир шоколада. Посетителей ждет прогулка по виртуальной шоколадной фабрике, тесты на влияние эмоций при дегустации и, конечно же, шоколад.
• Шоколадный звездопад на Салоне
На главной сцене Салона Шоколада пройдут встречи со звездами сектора шоколада. Они расскажут, какие секреты скрывают производители и чем сегодня живет индустрия шоколада. Посетители смогут встретиться с кондитерами, основателями культовых брендов и шоколатье разных стран.
Традиционные мероприятия Салона
Ежегодно в рамках Салона Шоколада посетителей ждут ставшими привычными, но не потерявшими актуальности зрелища:
▪ Дефиле прекрасных моделей в шоколадных платьях
В этом году 15 элегантных и неповторимых творений от именитых шоколатье и дизайнеров будут представлены широкой публике с 19 по 21 октября на главной сцене.
▪ Кондитерское шоу
Посетители Салона в режиме реального времени смогут понаблюдать за всеми этапами приготовления шоколадных и кондитерских блюд и, конечно, продегустировать их в конце каждого шоу.
▪ Мастер-классы
Мастер-классы, одна из самых популярных площадок Салона, возвращается в 2018 году вместе с увлекательными занятиями.
Например, все желающие смогут научиться готовить сладости под чутким руководством опытных шеф-кондитеров.
▪ Салон для детей
Настоящим подарком для детей каждый год становится площадка JUNIOR, на которой юным любителям шоколада в игровой форме рассказывают об истории возникновения этой сладости, особенностях разных сортов, его полезных свойствах. Также дети в восторге от интерактивных шоу и мастер-классов профессиональных шоколатье.
Справка о мероприятии
Salon du Chocolat — фестиваль шоколада, проходящий под брендом всемирно известного международного Салона. Первый российский Салон состоялся в Москве в 2006 году. Следующие Салоны проходили в 2007, 2008, 2015, 2016 и 2017 годах. Московский Салон прошлого года посетили 20 тысяч гостей, в его работе приняли участие 70 профессионалов индустрии. Всего же Салоны Шоколада по всему миру за всё время работы посетили 10 млн человек.
Салон Шоколада 2018 года пройдет с 18 по 21 октября в Даниловском Event Hall. В нем примут участие 80 представителей из 20 стран. Гости увидят более 60 экспонатов из шоколада. www.salon-du-chocolat.ru
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