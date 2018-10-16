Во вторник, 16 октября, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга водитель пассажирского автобуса выехал на поребрик и по пути высаживал пассажиров. Видеозапись происшествия появилась в Сети.

Инцидент произошел сегодня утром на пересечении улиц Александровской и Красного флота. По сообщениям очевидцев, водитель высаживал пассажиров на тротуаре, а затем продолжал движение вдоль домов.

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку в отношении водителя. Компания «Вест-Сервис», которой принадлежит машина, также начала внутреннее расследование.