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Опубликовано видео, как в Санкт-Петербурге автобус "катается" по тротуару
16 октября 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 16 октября, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга водитель пассажирского автобуса выехал на поребрик и по пути высаживал пассажиров. Видеозапись происшествия появилась в Сети.
Инцидент произошел сегодня утром на пересечении улиц Александровской и Красного флота. По сообщениям очевидцев, водитель высаживал пассажиров на тротуаре, а затем продолжал движение вдоль домов.
Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку в отношении водителя. Компания «Вест-Сервис», которой принадлежит машина, также начала внутреннее расследование.
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