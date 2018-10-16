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Лимонов сообщил о резком ухудшении здоровья
16 октября 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
По словам публициста Эдуарда Лимонова, состояние его здоровья паршивое, он с трудом говорит и пережевывает еду. Также в соцсети Лимонов рассказал, что сбежал из одной больницы в другую, где у него друзья.
Лимонов также рассказал, что перед тем, как попасть в клинику, он написал две книги. Чем он болен, Эдуард Вениаминович не указал.
Поклонники желают писателю скорейшего выздоровления. "Не забудьте, что обещали быть долгожителем", - пишут в комментариях.
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