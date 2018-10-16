Лимонов сообщил о резком ухудшении здоровья

По словам публициста Эдуарда Лимонова, состояние его здоровья паршивое, он с трудом говорит и пережевывает еду. Также в соцсети Лимонов рассказал, что сбежал из одной больницы в другую, где у него друзья.

Лимонов также рассказал, что перед тем, как попасть в клинику, он написал две книги. Чем он болен, Эдуард Вениаминович не указал.

Поклонники желают писателю скорейшего выздоровления. "Не забудьте, что обещали быть долгожителем", - пишут в комментариях.