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В Иркутске 13-летний школьник надышался газом и умер
16 октября 2018, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
Тело 13-летнего школьника нашли на заброшенной стройке на бульваре Постышева в Иркутске 13 октября. Как полагают эксперты, ребенок умер от отравления бытовым газом.
Как сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области, информация о происшествии поступила от медсестры скорой помощи. Трое семиклассников на рынке купили три газовых баллончика, пришли на заброшенную стройку, где стали вдыхать пары газа. После этого одному из мальчиков стало плохо, и он потерял сознание.
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